KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten' met Pride special: Liefde is voor iedereen

Het KRO-NCRV programma 'BinnensteBuiten' komt, ondanks dat de Pride botenparade net als vorig jaar niet doorgaat, met een speciale aflevering om de lhbtiq+ gemeenschap in het zonnetje zetten.

'BinnensteBuiten' gaat op bezoek bij de voorzitter van de Gay Garden Club, Ben Bakker. Zijn tuin, het uitwisselen van tuintips met andere gay tuinliefhebbers en het bezoeken van tuinen is zijn lust en zijn leven.

'BinnensteBuiten' gaat op bezoek bij een zogenoemd regenbooggezin in het oude postkantoor van IJmuiden waar Marieke en Suzanne samenwonen met hun dochtertje Lou. De vrouwen verruilden hun krappe woning in Amsterdam voor een groot appartement in een monumentaal pand vol authentieke elementen. Vanaf hun dakterras hebben de bewoonsters een prachtig uitzicht op de zeesluizen, maar ook de fabrieken van Tata Steel. Toevallig zijn ook álle buren gay waardoor er zomaar een roze enclave in IJmuiden is ontstaan.

Elk jaar wordt er ter ere van de Pride een speciale cocktail gemaakt om het belang van vrijheid en diversiteit te vieren. Culinair expert Alain Caron mag dit jaar mede de smaak bepalen. Alain: 'Amsterdam is de stad waar ik, zelfs als Fransman, met open armen ben ontvangen. De stad waar alles kan en iedereen zichzelf kan zijn.'

Net als afgelopen jaar viert KRO-NCRV ook dit jaar Pride Amsterdam, die eind juli begint. Omdat KRO-NCRV gelooft dat de liefde voor iedereen is, staat begin augustus de programmering in het teken van de LHBTIQ+ liefde. Met #liefdeisvooriedereen onderstreept KRO-NCRV deze boodschap op socials, radio en tv.

'BinnensteBuiten', woensdag 4 augustus om 18.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.