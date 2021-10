KRO-NCRV zendt op dierendag documentaire 'Pugly' uit

We kennen ze allemaal: Pugs, kleine mopshondjes met hun platte gezicht. Ze zijn aanhankelijk, vrolijk en speels en razend populair bij hondenliefhebbers en op social media. We zien mopshonden acteren in films, motorrijden, volgers hebben op Instagramaccounts, en geld inzamelen om andere mopshonden te redden.

Door de grote vraag zijn er hondenfokkers die niet goed op de variatie in de lijn letten. Mopshonden worden gefokt als liefhebbende schoothondjes, maar dat zijn ze lang niet allemaal. Honden met een platte neus hebben veel kop-staart-, en andere gezondheidsproblemen. Toch zijn mopshonden populairder dan ooit.

Blanche Axton van Pugalug runt een opvanghuis voor mopshonden in Toronto. Ze vangt honden op die om verschillende reden niet langer bij hun eigen baasje kunnen blijven. Zij gaat regelmatig met haar honden naar de dierenarts voor een gezondheidscheck. De bezoekjes laten de onkostenteller hoog oplopen. Pugalug is afhankelijk van giften om te kunnen blijven bestaan.

Gunner is zojuist bij Pugalug binnengebracht. Na een röntgenfoto blijkt hij last te hebben van zijn heup. Het is het gevolg van incorrect fokken. Blanche maakt een afspraak bij de dierenarts voor de operatie.

Titus, de kreupele en halfblinde hond is er slecht aan toe vanwege verlamde achterpoten. Na een operatie knapt hij op, maar intensieve verzorging blijft nodig. Ondanks de lichamelijke problemen is Titus vrolijk. Hij jaagt en blaft naar snel rijdende metro’s in het park.

Tracey Silverthorn organiseert bijeenkomsten om geld in te zamelen voor de hondenopvang met de verkoop van zelf gemaakt kalenders met foto’s van haar eigen squishy-faced honden.

Tawnie is een brutale mopshondenteef die de hondenopvang op hoge kosten jaagt. Ze heeft last van niergruis. De vraag is of ze ter adoptie kan worden aangeboden omdat haar nierproblemen telkens lijken terug te komen.

Vinden de mopshonden Gunner en Tawnie een liefdevol huis? Haalt Titus zijn trein? En wie komt als eerste over de finish bij de legendarische 'Running of the Pugs'?

'3Doc Pugly', maandag 4 oktober dierendag om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.