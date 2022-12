KRO-NCRV zendt 'In Memoriam: Benedictus XVI' op NPO 2 uit

In verband met het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI zendt KRO-NCRV een 'In Memoriam' uit. Chef Opinie van dagblad Trouw Monic Slingerland en hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest geven commentaar.

Paus Benedictus volgde in 2005 paus Johannes Paulus II op. In 2013 trad hij als eerste paus in zeven eeuwen af. Hij zal, behalve als paus, vooral herinnerd worden als groot theoloog. De professor die paus werd.

Daarnaast wordt er zondag, op nieuwjaarsochtend, een actueel Geloofsgesprek uitgezonden waarin presentator Leo Fijen met kardinaal Eijk spreekt over het overlijden van Benedictus XVI. Te zien op 1 januari 2023 om 09.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Daarnaast is actuele berichtgeving te vinden op de website: kro-ncrv.nl/katholiek.

'In Memoriam: Benedictus XVI', zaterdag 31 december om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2, het 'In Memoriam' is ook te vinden op NPO Start.