KRO-NCRV verzorgt dagelijkse dagopening- en sluiting vanuit St. Vituskerk in Hilversum

Met ingang van woensdag 18 maart a.s. verzorgt de KRO-NCRV vanuit de Hilversumse St. Vituskerk dagelijks een live stream van de heilige mis in de ochtend en een dagsluiting in de avond.

Laetitia van der Lans, hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV: 'Met deze online uitzendingen maken we mogelijk dat de katholieke kerk in deze bijzondere weken pastoraal nabij kan zijn door het vieren van de eucharistie en het gezamenlijk afsluiten van de dag'.

In de ochtenduitzending van 09.30 – 10.30 uur celebreert pastoor Jules Dresmé de eucharistieviering vanuit de Mariakapel van de St. Vituskerk in Hilversum.

Om 19.00 uur verzorgt pastoor Dresmé een dagsluiting met gebed en bemoedigend woord. Hierin neemt hij de gebeden mee die ingezonden kunnen worden via een speciaal daarvoor geopend e-mailadres dagintentie@kro-ncrv.nl.

Naast pastoor Dresmé zullen ook mgr. Jan Hendriks, bisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam en pastoor Eric Fennis, pastoor van de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam en geboren Hilversummer, regelmatig celebreren in de eucharistieviering.

Deze dagelijkse vieringen worden online uitgezonden via de Facebookpagina kro-ncrv.nl/katholiek en via de website kro-ncrv.nl/katholiek.