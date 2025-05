KRO-NCRV staat stil bij historische pausverkiezing: eerste Amerikaanse paus Leo XIV

Aankomend weekend staat KRO-NCRV stil bij een historisch moment binnen de Rooms-Katholieke Kerk: de verkiezing van de eerste Amerikaanse paus, Leo XIV. Met een reeks bijzondere uitzendingen wordt stilgestaan bij deze gebeurtenis en de betekenis ervan voor gelovigen wereldwijd.

Zo is er op zondag een Geloofsgesprek met kardinaal Wim Eijk en later op de dag een uitgebreide reportage in Kruispunt over het conclaaf en de reacties op de nieuwe paus. In de ochtend is er live-commentaar bij de eerste Regina Caeli-toespraak van paus Leo XIV, rechtstreeks vanuit het Vaticaan. De volledige programmering is als volgt:

Geloofsgesprek met kardinaal Eijk op zondag 11 mei om 09.45 uur op NPO 2

KRO-NCRV's Vaticaankenner Stijn Fens spreekt met kardinaal Wim Eijk, die deelnam aan het conclaaf waarin paus Leo XIV werd gekozen. Hoe kijkt de kardinaal terug op deze bijzondere periode en wat wenst hij de nieuwe paus toe?

'Kruispunt' op zondag 11 mei om 17.10 uur op NPO 2

Paus Leo XIV is de eerste Amerikaanse paus in de geschiedenis. De kardinalen hadden in hun conclaaf maar vier stemrondes nodig om een nieuwe leider van de Rooms-Katholieke kerk te kiezen. De nieuwe paus geldt als een pragmatische bruggenbouwer en riep in zijn eerste toespraak op tot 'Vrede voor alle volkeren.' In de uitzending van 'Kruispunt' wordt uitgebreid verslag gedaan van deze historische dagen in en rond het Vaticaan. Van het besloten conclaaf en het moment van de witte rook tot de eerste reacties.

Paus Leo’s eerste Regina Caeli op zondag 11 mei om 11.45 uur via KRO-NCRV Katholiek

Op zondag 11 mei zal paus Leo XIV voor het eerst het Regina Caeli-gebed uitspreken vanaf het venster van zijn pauselijk appartement in Vaticaanstad. Deze bijzondere gebeurtenis is vanaf 11.45 uur live te volgen via het YouTube-kanaal van KRO-NCRV Katholiek.

Het Regina Caeli (Latijn voor ‘Koningin des Hemels’) is een traditioneel Mariagebed dat tijdens de Paastijd wordt gebeden in plaats van het Angelus. Elke zondagmiddag spreekt de paus dit gebed uit op het Sint-Pietersplein, voorafgegaan door een korte overweging bij het evangelie van de dag en gevolgd door een toespraak over actuele wereldgebeurtenissen. De bijeenkomst wordt afgesloten met de pauselijke zegen en een begroeting van aanwezige pelgrims.

De uitzending wordt voorzien van live-commentaar door religie journalisten Christian van der Heijden en Mark van Vliet. Zij verzorgden eerder ook het commentaar tijdens het conclaaf, dat door circa 133.000 mensen werd bekeken en beluisterd.

Elke dag een nieuwe 'Pauscast' op NPO Luister

Tot en met maandag verschijnt er dagelijks een nieuwe aflevering van de 'Pauscast', waarin Stijn Fens samen met Andrea Vreede en Christian van der Heijden reflecteert op de verkiezing en de eerste dagen van paus Leo XIV. De podcast is te beluisteren via NPO Luister.

En ook via de website kro-ncrv.nl/katholiek en de kanalen op Facebook en Instagram worden achtergronden en wetenswaardigheden gedeeld.