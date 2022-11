KRO-NCRV 'Spoorloos': Sandrijn wordt gezocht door haar biologische moeder

Sandrijn heeft in 2018 met 'Spoorloos' haar biologische vader in Korea ontmoet. Wanneer ze hem vraagt naar haar moeder vertelt hij alleen dat ze op haar lijkt.

Sandrijn moet zich er, na de ontmoeting met haar vader, bij neerleggen dat ze via hem waarschijnlijk niets over haar moeder krijgt te horen. Des te groter is haar verbazing als een dik jaar later het bericht uit Korea komt dat haar biologische moeder op zoek is naar haar. De ontmoeting met haar moeder werpt een heel ander licht op de eerste maanden van Sandrijn haar leven...

'Spoorloos', maandag 7 november 21.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.