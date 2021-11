KRO-NCRV Shortdocs 'Shadow Game' nieuw op npo3.nl

In de KRO-NCRV documentaire 'Shadow Game' worden minderjarige jongens gevolgd die zonder hun ouders naar Europa komen op zoek naar een beter leven. Doordat veel Europese landen hun grenzen hebben gesloten, is het bereiken van hun eindbestemming gevaarlijker dan ooit.

De reis is zwaar en onderweg komen ze veel gevaren tegen. Uiteindelijk komen een aantal jongens aan in Nederland waar ze asiel aan kunnen vragen, anderen blijven steken bij moeilijke grensovergangen en belanden in de criminaliteit. In deze serie korte films van 30 minuten laten we zien hoe het vervolgens met de jongens gaat zodra ze zijn aangekomen op hun plaats van bestemming.

Donderdag 25 november Hammoudi’s droom

Mohammed – bijnaam Hammoudi – is 14 jaar als hij Syrië ontvlucht. Hij en zijn oudere broer laten hun moeder en zussen achter en lopen van Syrië naar Europa. Het is een lange en zware reis waarop ze gevaarlijke obstakels tegenkomen zoals mijnenvelden, wilde dieren en gewelddadige grenswachten. Mohammeds reis lijkt een nachtmerrie. Ondertussen blijft hij dromen van een toekomst om dokter te worden. En als hij eenmaal aankomt in Nederland ontdekt hij dat hij weer kind kan zijn. Hij gaat naar school en krijgt vrienden. Maar toch blijkt het moeilijk te zijn om de taal te leren. En procedures duren lang. Hij heeft zijn moeder al 3 jaar niet gezien. Komt zijn droom uit en komen zijn moeder en zussen eindelijk uit Syrië?

Rapper ReaZun aka Ben Hartman schreef speciaal voor Mohammed het nummer 'Alles helemaal zelf'. Geen zielig nummer over een vluchteling, maar een upbeat track over een jongen die zijn eigen boontjes dopt. In de week van 22 november wordt het nummer en de bijbehorende videoclip gelanceerd. Met de track wil ReaZun een ander verhaal vertellen dan de beelden die we voortdurend op tv zien: 'Gelukzoekers, criminelen, verkrachters; jongens op de vlucht worden neergezet als misdadigers. Maar het zijn kids, tieners met een missie: ze willen veiligheid en iets van hun leven maken. Zoals Mohammed.'

ReaZun performt sinds 2003 als rapper en spoken word artiest in Utrecht. Hij toerde door Nederland en Europa met 'Kyteman Orchestra'.

Donderdag 2 december Jano & Shiro

A Brothers’ journey De broers Jano en Shiro zijn onafscheidelijk. Als in Syrië de oorlog uitbreekt, vluchten ze samen, op zoek naar een beter leven voor henzelf en hun familie. Na een lange reis door Europa komen Jano en Shiro aan in Nederland. Jano is dan inmiddels 18 jaar en komt in het asieltraject voor volwassenen, waar hij vooral lang moet wachten op procedures. Hij krijgt last van nare herinneringen aan de reis terwijl zijn minderjarige broer Shiro naar school kan en nieuwe vrienden maakt.

Donderdag 9 december Durrabs labyrinth

Elke dag ontvluchten tieners hun door oorlog verscheurde thuisland in een poging om de grenzen van Europa over te komen en daar een beter leven op te bouwen. Sommige jongeren bereiken hun bestemming. Andere eindigen in een schaduwwereld van mensensmokkel, prostitutie en hedendaagse slavernij. Durrab (16) is een van hen en raakt verstrikt in de donkere wereld van mensensmokkel. Hoe overleef je in de illegaliteit als je geen asiel kunt krijgen in Europa?

De serie is geregisseerd door Els van Driel en Eefje Blankevoort en werd geproduceerd door Prospektor in samenwerking met KRO-NCRV. Het is gefinancierd door het NPO-fonds, het Nederlands Filmfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

'KRO-NCRV Shortdocs Shadow Game', vanaf donderdag 25 november wekelijks op npo3.nl/shadowgame en het YouTube kanaal van NPO 3.