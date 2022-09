KRO-NCRV lanceert nieuw seizoen 'Flexe Meiden' in Week Tegen Pesten

Voor het tweede jaar op rij start KRO-NCRV dagelijks met een nieuwe aflevering van 'Flexe Meiden' in de Week Tegen Pesten. Vanaf maandag 26 september is de zesdelige KRO-NCRV jeugdserie dagelijks om 12.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp en op npozapp.nl.

De webserie gaat over de vier meiden Vera (Claudia Kanne), Cindy (Florien Ferdinandus), Avalon (Chardonnay Rillen) en Nova (Faye Kimmijser).

Vera wordt slachtoffer van bedreigingen en pesterijen van een nieuwe leerling in de klas: Roxy. Vera heeft geen idee waarom dit gebeurt. Is het willekeurig of zit er meer achter? Ze zet op alles op alles om een onvergetelijk, groots en meeslepend afscheidsfeest te organiseren voor haar hartsvriendin Cindy. Cindy gaat namelijk, tot groot verdriet van beide vriendinnen, emigreren naar Nieuw-Zeeland. Ondanks dat Vera van zichzelf weet dat ze geen organisatietalent heeft, wil ze dit doen voor Cindy. Roxy’s pesterijen en dreigementen zorgen er echter voor dat er niets meer uit de handen van Vera komt. Ze durft er niets over te zeggen omdat ze zich schaamt en de aandacht niet op zichzelf wil richten. Komt Vera hier uit en kan ze op een mooie manier afscheid nemen van haar beste vriendin?

Met het nieuwe seizoen van 'Flexe Meiden' laat KRO-NCRV zien dat pesten en gepest worden onacceptabel is, maar dat er ook altijd een uitweg is. Het durven delen van je gevoel wanneer je gepest wordt, kan het begin zijn van een oplossing, al is dit niet gemakkelijk en vergt het veel moed. Schaamte en angst om te vertellen dat je gepest wordt, spelen een grote rol. Tegelijkertijd laat de dramaserie zien dat het heel belangrijk is om grenzen te stellen en weerbaarheid te tonen: wat is de grens, hoe geef je dit aan, wat is de grens van een ander en hoe herken je dit? KRO-NCRV hoopt met deze serie een handvat te bieden aan jongeren die pesten of gepest worden.

TikTok serie

Op het TikTok-account van NPO Zapp gaat het verhaal verder. In deze extra content komt de kijker meer te weten over de achtergrond van pester Roxy. In de serie blijkt dat zij vroeger zelf is gepest en in de TikTok-serie wordt ingezoomd op haar ervaringen. Daarnaast is er een track geproduceerd door Bart Wijnholds en Bruno Prent. Dit anti-pest lied met de titel Niets voor jou wordt inclusief videoclip, gepubliceerd op woensdag 28 september om 18.00 uur in de Week Tegen Pesten op zapp.nl en het YouTube-kanaal van NPO Zapp.

'Flexe Meiden' wordt geproduceerd door Pellicola in samenwerking met KRO-NCRV. De regie is in handen van Hans Somers en het scenario is geschreven door Nasja Covers & Nick Jongerius. De serie 'Flexe Meiden' is een spin-off van de webserie 'Flexe Gasten', dat al eerder te zien was op het YouTube-kanaal van NPO Zapp.

'Flexe Meiden', vanaf maandag 26 september dagelijks om 12.00 uur op NPO Zapp YouTube en npozapp.nl.