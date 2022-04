KRO-NCRV brengt 'Kruisweg': Meditaties bij Jezus' lijdensweg

Geestelijk verzorger Roy Clermons trekt samen met Riet Leeman, Meike Keizer, Andriy Hlod langs de Kruisweg van het Peerke Donderspark in Tilburg.

In een meditatief half uur rond het stervensuur van Jezus vertegenwoordigen Riet, Meike en Andriy mensen die te maken hebben met lijden in deze tijd: ouderen en jongeren in coronatijd, vluchtelingen en oorlogsslachtoffers in Oekraïne. De meditaties bij de veertien staties zijn geschreven door Rosita Steenbeek. Ondertussen zingt het ensemble Wishful Singing gedeelten uit het Stabat Mater en andere Gregoriaanse gezangen.

'Kruisweg', vrijdag 15 april om 15.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.