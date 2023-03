'KRO-NCRV 2Doc: Puinhoop' op NPO 2

Na twintig jaar het contact met zijn moeder met borderline tot een minimum beperkt te hebben, wordt filmmaker Allard Detiger gebeld door de politie. Haar huis is totaal verwaarloosd, buren klagen en professionele hulp is per direct nodig.

Allard neemt een deel van de verantwoordelijkheid van de zorg voor zijn moeder op zich, maar raakt hierdoor steeds meer verstrikt in ruzies en trauma’s uit zijn jeugd. Naarmate zijn moeders toestand verslechtert, worden de muren die Allard bewust tussen hen had gebouwd steeds brozer. Allard vervalt, net als zijn moeder, in oude patronen en wordt gedwongen kritisch naar zichzelf te gaan kijken om tot acceptatie en liefde voor zijn moeder te kunnen komen, en om te voorkomen dat hij zijn trauma niet doorgeeft aan zijn eigen jonge dochter.

'KRO-NCRV 2Doc: Puinhoop', gefilmd over een periode van meer dan 10 jaar, is een intieme documentaire over de worsteling van een kind om onafhankelijk te zijn van een ouder die hem niet wil loslaten. De documentaire geeft een unieke persoonlijke inkijk in de complexe verhouding die je als KOPP-kind (KOPP = Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) met je ouders kan hebben en de psychologische problematiek die daarbij komt kijken.

'Mijn moeder is een psychiatrisch patiënt, maar ook een mens met gevoelens. Het heeft mij veel moeite gekost om met mededogen naar haar te kunnen kijken. Maar ik realiseer mij dat er veel mensen zijn als mijn moeder. Veel ouder-kind relaties worden bemoeilijkt door de effecten van borderline', aldus Allard Detiger.

KOPP-kinderen lopen twee tot vier keer meer kans om zelf ook psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen. Als één van de ouders een stemmings- of angststoornis heeft, is de kans 65% dat het kind hier voor zijn/haar 35e levensjaar ook last van krijgt. Bij andere kinderen is dat 35%. (Bron: Trimbos Instituut).

Over de 'KRO-NCRV 2Doc: Puinhoop'

Puinhoop gaat over de verregaande loyaliteit van kinderen ten opzichte van hun ouders, en de noodzaak oude rolpatronen te doorbreken voordat je als volwassene een autonoom bestaan kan opbouwen. De relatie tussen Allard en zijn moeder was heftig en emotioneel. Allard had geen idee hoe hij ermee om kon gaan. Dwangmatig is hij alles op video gaan vastleggen: van de uithuisplaatsing tot de gesloten psychiatrische inrichting waar ze gedwongen werd opgenomen. De camera creëerde afstand en leek hem te beschermen. Allard bleef zich afvragen waarvoor hij het deed. Was het puur als schild of was hij bewijsmateriaal tegen haar aan het verzamelen?

'Nadat ik een dag met haar had gefilmd dacht ik vaak: Het was een kutdag, maar er zit vast wel een goede scène in. Het maken van Puinhoop gaf me een uitweg van de ‘puinhoop’ in mijn leven. Door te focussen op onze relatie en mijn eigen rol in de negatieve dynamiek die tussen ons ontstaan is, hoopte ik dat wij ons beiden zouden kunnen verzoenen met ons eigen verleden. De film heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling, ik hoop dat anderen zich erin kunnen herkennen', vertelt Allard Detiger.

'Puinhoop' is geregisseerd door Allard Detiger en geproduceerd door Selfmade Films in samenwerking met KRO-NCRV. De productie kwam tot stand met steun van NPO-fonds en Nederlands Filmfonds.

'2Doc: Puinhoop', maandag 27 maart om 22.18 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.