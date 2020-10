'KRO-NCRV 2Doc': In de armen van Morpheus

Bijna een kwart van de Nederlanders heeft slaapproblemen. Wat doe je als je slaap zo heftig is dat het je leven overdag ontwricht? Wat als je nachtmerries ook na het ontwaken voortduren?

In de armen van Morpheus is een ontdekkingstocht naar de schoonheid en de wreedheid van de slaap. Een irrationele wereld waar wij geen vat op hebben, maar die wel vat heeft op ons.

Roselien is een jonge, creatieve vrouw die altijd moe is en overal in slaap valt, haar grens tussen droom en realiteit is geheel vervaagd. Ze heeft zichzelf aangeleerd om haar levendige dromen te tekenen terwijl ze in slaap valt. Zo probeert ze de fantastische wereld van haar slaap vast te leggen. Een diepgaand medisch onderzoek moet haar naar een normaler slaappatroon leiden. Uiteindelijk blijkt er een werkzaam medicijn te zijn, maar tegen welke prijs?

Emily wordt sinds haar vroegste jeugd geplaagd door apocalyptische nachtmerries, die te maken lijken te hebben met haar streng religieuze opvoeding. ’s Nachts valt ze haar man met vorken en schroevendraaiers aan, de volgende ochtend weet ze van niks. Een reis naar Suriname brengt haar bij de geesten uit haar familieverleden, een lokaal ritueel lijkt uitkomst te bieden.

Behalve deze twee personen leren we meer mensen kennen. Een dichteres, overbewust van haar lichaam en geest, dwaalt hele nachten door Brussel. Een moeder wier nachten worden geteisterd door levensechte slaapverlammingen. Een muzikant die gewekt wordt door luide explosies in zijn hoofd. Een man die hooguit twee uur per nacht een droomloze slaap kan vatten rest een doorwaakt bestaan, waarin hij nooit aan zichzelf kan ontsnappen.

Ben je degene in je slaap, of de persoon als je wakker bent? Is je dagelijkse leven een gevolg van hoe je de nacht bent door gekomen of is je nachtleven een verwerking van je dagelijkse bestaan?

In de armen van Morpheus is een cinematografische ode aan de absurde en ongrijpbare kanten van ons bestaan.

In de armen van Morpheus is geregisseerd door Marc Schmidt (o.a. 'De Regels van Matthijs') en geproduceerd door DOXY Films in coproductie met KRO-NCRV en Associate Directors. Deze film is gemaakt met steun van het Mediafonds, Nederlands Filmfonds, Netherlands Film Production Incentive, CoBO-fonds en het VAF.

Na een heel bijzondere wereldpremière op het Karlovy Vary International Film Festival had In de armen van Morpheus haar nationale première op het Nederlands Film Festival 2019, waar de film werd genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek. Ook zat de film in 2019 in de officiële selectie van het Noordelijk Filmfestival, Antenna Documentary Filmfestival en in 2020 van het Beldocs Internationale Filmfestival.

Sinds 8 juli was In de armen van Morpheus te zien in de filmtheaters en online, en tijdens speciale vertoningen. Een greep uit de reacties:

'Met stimulerende observaties en hypnotiserende beelden verkent regisseur Marc Schmidt een intiem gebied dat net zo vertrouwd als onontgonnen is.' (de Filmkrant)

'In de armen van Morpheus zorgt voor iets wat voor onmogelijk werd gehouden: een collectieve droomervaring.' (Het Parool)

'Als een koortsachtige symfonie van beelden en geluiden, die zich ongevraagd aandienen, de hele boel ontregelen en dan weer wegsterven. Als kijker blijf je verbluft achter.' De DocUpdate.

'2Doc: In de armen van Morpheus', woensdag 28 oktober om 22.55 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.