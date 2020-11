'KRO-NCRV 2Doc': Het leven is droom

Zijn we in staat uit de dromen van onze ouders te ontwaken? Eind jaren zestig ontvluchtten Vanesa's ouders de diepe armoede van het Franco-regime om hun droom in Nederland na te jagen. Ze zwoegden onafgebroken, 45 jaar lang, met als doel rijk naar Spanje terug te keren.

Daar, in een comfortabel huis vol Delfts blauw en goud glimmende kitsch, kunnen ze nu eindelijk uitrusten. Vanesa woont nog steeds in Nederland maar voelt zich, ondanks de afstand tussen hen, nog altijd gevangen in het droombeeld van haar ouders.

Vanesa Abajo Pérez werd geboren in Spanje, groeide op in Nederland en is altijd zoekende geweest naar haar identiteit. Verscheurd tussen twee thuisplekken, duikt ze in haar verleden. Wat voor leven heeft haar familie eigenlijk geleefd? In Het leven is droom ontleedt Vanesa de migrantendroom van haar ouders met de poëzie en precisie van haar camera. Terwijl de grens tussen droom en werkelijkheid, illusie en desillusie, langzaam vervaagt, ontwikkelt de film zich tot een intieme, surrealistische vertelling over zelfontplooiing en de waarde van familiebanden.

Gaandeweg wordt duidelijk wat voor impact het verlangen naar het land van herkomst gehad heeft op de gehele familie en op de manier waarop ze met elkaar zijn omgegaan. Door middel van een Nederlands-Spaanstalige voice-over in haar eigen kindertaal licht ze het verleden en het perspectief van haar ouders en zichzelf toe. Uiteindelijk komen pijnlijke onderwerpen, die jarenlang onbesproken waren geweest, alsnog aan het licht.

De film start als een droom, met een zwevend cameraperspectief dat het leven van haar ouders observeert in Spanje, en wordt geleidelijk realistischer om aan het einde alsnog de echtheid van ons bestaan in twijfel te trekken. Terwijl we zien hoe de personages in de film in een constante slaaptoestand verkeren, horen we de telefoongesprekken die Vanesa en haar ouders op een afstand met elkaar verbinden. De visuele vormgeving van de film refereert dan ook aan de gedachte dat wij als mensen gevangen zijn in onze eigen visie en verlangens, en trekt de echtheid van familiebanden in twijfel.

Het scenario van Het leven is droom is ontwikkeld in de IDFA scenario workshop 2017. De film is geregisseerd door Vanesa Abajo Perez, geproduceerd door Basaltfilm in samenwerking met KRO-NCRV en medegefinancierd door Amsterdams fonds voor de kunst en het NPO-fonds.

Het leven is droom is in première gegaan op het Nederlands Film Festival 2020 en was genomineerd voor de Gouden Kalf Competitie Lange Documentaire. De film draait ook op het Spaans filmfestival met een nagesprek.

'2Doc: Het leven is droom', woensdag 11 november om 22.55 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.