KRO-NCRV 2Doc 'Elin' op NPO 2

Marie-José en Patrick krijgen in 2007 een tweeling, Bente en Elin, die te vroeg wordt geboren. In de couveuse blijkt Elin een hersenbeschadiging te hebben. De artsen vragen Marie-José en Patrick of ze de meisjes willen laten leven, voor de jonge ouders een onmogelijke vraag. De artsen maken uiteindelijk de keuze voor de ouders.

In KRO-NCRV 2Doc 'Elin' volgen filmmakers Walther Grotenhuis en Cinta Forger het gezin gedurende vier jaar. Elin groeit op als ernstig meervoudig gehandicapt meisje in een rolstoel. Ze is intelligent, avontuurlijk en wil dolgraag met de buitenwereld communiceren. Maar door haar hersenbeschadiging is ze nauwelijks verstaanbaar. Het is vaak alleen haar moeder Marie-José die begrijpt wat ze zegt.

Toen Marie-José en Patrick elkaar ontmoetten droomden ze van een avontuurlijk en vrij bestaan waarin ze over de wereld zouden gaan zwerven met hun kinderen. Deze droom heeft plaats gemaakt voor een nieuwe werkelijkheid. Marie-José nam zich voor om Elin een zo gelukkig mogelijk leven te geven. Maar de prijs daarvan is hoog, want een burn-out ligt op de loer. Vader Patrick verblijft voor zijn werk vaak langdurig in het buitenland. Tweelingzusje Bente, die door Elin’s handicaps minder aandacht krijgt, trekt zich regelmatig terug in haar eigen wereld en observeert het gezinsleven via haar tekeningen.

Als er een spraakcomputer in haar leven komt, wordt het leven voor Elin en haar gezin spannend. Elin heeft alleen maar de controle over haar tong waarmee ze de computer kan aansturen. Gesteund door haar moeder begint ze een strijd om zich de spraakcomputer eigen te maken.

'Elin' is geproduceerd door Olympic Films in samenwerking met KRO-NCRV. De film kwam tot stand met steun van CoBO en is mede mogelijk gemaakt door Stichting Ondersteuning van Activiteiten voor Maatschappelijk Welzijn (OAMW).

'2Doc: Elin', donderdag 4 augustus om 22.08 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.