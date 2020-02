KRO-NCRV 2Doc: 'Cat Stories'

In Nederland wonen 25 miljoen huisdieren, waaronder ruim 2,5 miljoen katten. Katten die worden geaaid, geborsteld, op schoot genomen en vertroeteld met snacks, krabpalen en speelgoedmuizen.

De Nederlander houdt van zijn kat en de kat houdt van zijn baasje, zolang het aandacht, liefde en eten krijgt. De Nederlands/Spaanse filmregisseur Carmen Cobos woont al geruime tijd in ons land, maar begrijpt niets van onze liefde voor de kat. Carmen komt oorspronkelijk uit een dorpje in Zuid-Spanje waar wel dieren werden gehouden, maar nooit binnenshuis. Ze verbaast zich erover dat kattenbaasjes menselijke gevoelens toekennen aan hun huisdier, en soms meer om hen geven dan om de eigen familieleden. Om erachter te komen wat het geheim is van de mysterieuze relatie, besluit ze zichzelf te verhuren als kattenoppas.

Zusje, Dropje, Poes en Aagje zitten al te wachten als Carmen hun huis betreedt. Ze heeft van hun baasjes lijsten gekregen met tips en aandachtspunten. Met plastic wegwerphandschoenen aan en een frons op haar gezicht schept ze poep weg en knoopt gesprekjes aan met de drentelende katten. Het contact verloopt nogal onwennig. Alleen met Aagje, de kat die bij de kennismaking nog gretig haar klauwen in de hand van haar eigen baasje zette, kan Carmen het goed vinden. Na een half jaar weet ze het zeker: 'Alleen Aagje lijkt me aardig te vinden'.

Op de internationale kattenshow ontmoet Carmen de met prijzen overladen Perzische dek-kater Titus, die voor een flinke som voor geregistreerd nageslacht kan zorgen. In het dierenasiel leert ze kattenmoeder Marieke kennen. Marieke ontfermt zich al jaren over nesten met kittens. Ze neemt het krioelende grut liefdevol in huis op totdat de kleintjes groot genoeg zijn om geadopteerd te worden. Het opvoeden werkt verslavend, Marieke zit nooit zonder een nieuw nest. Als Carmen geconfronteerd wordt met het immense verdriet om de dood van een kat op een van haar oppasadressen is ze zichtbaar ontroert. Ze begint langzamerhand iets te snappen van de mysterieuze relatie tussen mens en huisdier.

'Cat Stories' is geproduceerd door Cobos Films, in opdracht van KRO-NCRV. De film is tot stand gekomen met steun van CoBo.

'KRO-NCRV 2Doc: Cat Stories', woensdag 5 februari om 22.55 uur op NPO 2.