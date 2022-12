KRO-NCRV 2Doc: Belaagd doorbreekt het zwijgen over de impact van seksueel en fysiek grensoverschrijdend gedrag

In de 'KRO-NCRV 2Doc: Belaagd' vertellen vrouwen, van jong tot oud, over misplaatste grappen, handtastelijkheden, aanranding, seksuele intimidatie, verkrachting en geweld.

Op straat, op het werk, bij het uitgaan of thuis. Voor de documentaire hebben zij besloten het zwijgen te doorbreken.

Zo werd Ambrien als tiener aangerand op zeilkamp, Akkie door een verhuizer gegrepen in de gang, Swanhilde als stagiaire belaagd door een getrouwde collega, Milou op een studentenfeest verkracht, Angelique jarenlang door haar partner vernederd en geslagen en Karin twee jaar lang belaagd door haar baas. Of Georgia, die prooi was in de trein, Elles die bedolven werd onder dickpics, Malou wiens nieuwe baan begon met een seksuele opmerking van de chef en Rachelle die dacht de mishandeling door haar partner niet te overleven.

De vrouwen vertellen over de impact van de belaging, de angst en de onvrijheid die ze met zich meedragen. Levenslang op je hoede zijn en altijd rekening houden met gevaar. Ook vertellen ze over de schuldgevoelens en de schaamte om erover te praten. De optelsom van hun verhalen legt een cultuur bloot waarin vrouwen vaak worden beschouwd als bezit of seksueel object, dat betast, geslagen of misbruikt mag worden. Een cultuur die voortkomt uit een diepgewortelde minachting voor de autonomie van de vrouw. Een cultuur die vrouwen ook in hun vrijheid en veiligheid aantast, omdat ze altijd alert moeten zijn dat er ‘iets’ kan gebeuren. En tot slot een cultuur die de voedingsbodem vormt voor vernedering, verkrachting en mishandeling soms met de dood tot gevolg.

'2Doc: Belaagd' is geregisseerd door Nan Rosens en geproduceerd door Hollandse Helden in samenwerking met KRO-NCRV en met steun van CoBO. Veilig Thuis organiseert landelijke vertoningen met debat.

'2Doc: Belaagd', vrijdag 9 december om 22.18 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.