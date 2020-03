KRO-NCRV 2Doc: 'A Fool's Paradise'

Regisseur Saskia Vredeveld groeide op als blanke in Zuid-Afrika in de jaren '60, de hoogtijdagen van de apartheid. Ze herinnert zich Zuid-Afrika als een eeuwig vakantieland. Dat 'anderen' werden gescheiden van de blanken voelde toen heel normaal aan.

In 'A Fool’s Paradise' keert de filmmaakster terug naar haar vaderland. Heeft de Apartheid haar 'racistisch' gemaakt? Is er nog wel plek voor blanken in het nieuwe Zuid-Afrika?

In tijden van apartheid was Zuid-Afrika vrijwel dagelijks in het nieuws. Sinds de afschaffing van apartheid in 1991 en de daarop volgende democratisering lijkt het een 'gewoon' land te zijn geworden en kijkt de wereldpers de andere kant op. Onterecht. Want er gebeurt veel in Zuid-Afrika. Na de eerste democratische verkiezingen in 1994 is er veel ten goede veranderd. Desondanks vrezen veel bewoners voor hun toekomst.

Tijdens een 1.800 kilometer lange reis door de binnenlanden hoort Saskia schrijnende verhalen over armoede, werkeloosheid, xenofobie, criminaliteit en corruptie. Verhalen die een onthullend beeld geven van een verscheurd land. De route loopt van Kaapstad, waar ooit de eerste Nederlandse kolonisten voet aan wal zetten, tot Amsterdam, vlakbij de grens met Mozambique. Saskia bezoekt plaatsen waar zij nooit eerder is geweest, maar die bekend in de oren klinken, zoals Haarlem, Middelburg, Utrecht, Amersfoort en Rotterdam. Hollandse namen in het adembenemende landschap van Zuid-Afrika.

De prachtige en indrukwekkende cinematografie van 'A Fool’s Paradise' laat de schoonheid van het land zien, maar gaat de sociale problemen niet uit de weg. De Apartheid is afgeschaft, maar heeft plaats gemaakt voor etnische strijd tussen verschillende bevolkingsgroepen. Maar de belangrijkste strijd wordt gevoerd tegen armoede, fraude, corruptie en misdaad.

'A Fool’s Paradise' is een coproductie met Zuid-Afrika waarbij de crewleden een afspiegeling zijn van de bevolking. De film werd geproduceerd door Pieter van Huystee Film in samenwerking met Underdog en KRO-NCRV, en kwam tot stand met steun van het Nederlands Filmfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Mediafonds, Mady Saks Fonds, Cobo, The National Film and Video Foundation in South Africa, SABC en Creative Europe programme of the European Union.

'A Fool’s Paradise' wordt uitgezonden in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen De Apartheid.

'2Doc: A Fool's Paradise', donderdag 19 maart om 22.55 uur op NPO 2.