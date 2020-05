'Krabbé zoekt Chagall' tijdens de oorlogsjaren

Na zijn vlucht uit Frankrijk in 1941 leeft Chagall in ballingschap in New York. Hier hoort hij over de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog.

Chagall schildert zijn beroemde kruisigingen serie. Zijn vrouw Bella sterft enkele dagen na de bevrijding van Parijs. Terug in Frankrijk krijgt Chagall de meest eervolle opdracht van zijn leven. Jeroen bezoekt onder andere Chagall's oude atelier in Upstate New York, de Lyozno Pit in Wit-Rusland, waar veel van zijn familieleden zijn vermoord en de Opéra Garnier in Parijs.

'Krabbé zoekt Chagall', dinsdag 5 mei om 20.25 uur op NPO 2.