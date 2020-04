'Krabbé zoekt Chagall': eerste Joodse nederzettingen in Palestina

In 1931 bezoekt Chagall de eerste Joodse nederzettingen in Palestina, wat later Israël zal worden. In een oude synagoge vindt hij de inspiratie voor zijn Bijbelillustraties.

Terug in Frankrijk sluit Chagall zijn ogen voor de gevaren van de naderende Tweede Wereldoorlog. Als hij op het allerlaatste moment wil vluchten, wordt hij opgepakt bij een razzia in Marseille…Jeroen bezoekt de oude synagoge in Safed die onveranderd blijkt en vindt het hotel in Marseille waar Chagall is opgepakt.

