'Krabbé zoekt Chagall' dinsdag in Sint-Petersburg

Jeroen Krabbé reist naar Sint-Petersburg. Chagall kon daar met hulp van de vader van een vriend studeren. Het is een roerige tijd met veel armoede en geweld.

Chagall komt zelfs in de gevangenis terecht vanwege een verlopen verblijfsvergunning. Maar hij ontwikkelt zich ook als een speer. Hij gaat in de leer bij beroemde kunstenaars, leert de wereld van het theater kennen en ontdekt het kleurrijke werk van Gauguin. Dat alles helpt hem op een nieuwe, modernistische manier naar zijn jeugd en het leven in Vitebsk te kijken. Met steun van zijn opgebouwde Joodse netwerk daar zal hij uiteindelijk ook naar Parijs kunnen vertrekken.

