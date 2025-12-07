Knus de winter in met de gezelligste kerstspecials van BBC NL

Van 'Death in Paradise Christmas Special' tot 'Twelve Dates 'Til Christmas'. geniet van de kersttoppers van BBC NL tijdens de koude winteravonden.

'Death in Paradise Christmas Special 2025' gaat in première op maandag 29 december om 19.00 uur en woensdag 31 december om 21.00 uur op BBC NL

In de 'Death in Paradise' kerstspecial van 2025 neemt een onvergetelijk kerstfeest op kantoor een duistere wending wanneer vier collega’s wakker worden en een onbekende dood aantreffen in het zwembad van hun villa. Inspecteur Mervin Wilson en het team identificeren het moordwapen, maar staan voor een raadsel wanneer ze ontdekken dat het achter slot en grendel zat in een lade op het moment van de moord... duizenden kilometers van de plaats delict, in Swindon!

Ondertussen wacht Mervin zenuwachtig op bericht van zijn pas ontdekte broer, waardoor hij niet helemaal kan meegenieten van de kerstvreugde op Saint Marie. Kan Mervin zijn familieperikelen oplossen en in de feeststemming komen, voor het belang van zijn team en het eiland?

'Beyond Paradise Christmas Special 2025' gaat in première op woensdag 24 december om 21.00 uur op BBC NL

Humphrey heeft zijn handen vol aan een hele hoop feestelijke zaken in de 'Beyond Paradise' kerstspecial van 2025. Ondertussen is Martha druk bezig met een eigen opdracht. Met de hulp van Anne, Zoe en een speciale gast probeert ze haastig haar geheime plan te realiseren. Maar met een toestroom aan onverwachte bezoekers, een reeks kerstmisdaden om op te lossen en een hartverwarmende hereniging die op het spel staat, rijst de vraag: kan het team alle ballen in de lucht houden én toch klaar zijn voor een onthulling die hun leven zal veranderen?

'Call the Midwife Christmas Special 2025' gaat in première op vrijdag 26 december om 22.00 uur op BBC NL

In deel 1 van de 'Call the Midwife' kerstspecial van 2025 bereiden de bewoners van Poplar zich voor op Kerstmis, terwijl Fred (Cliff Parisi) en Violet (Annabelle Apsion) zich klaarmaken om naar Hongkong te vliegen om haar zoon te bezoeken. Eenmaal aangekomen met pakjes voor de zusters, gaan ze naar het Branch House in Kowloon, waar ze ontdekken dat het gebouw is ingestort en er veel slachtoffers zijn gevallen. Er wordt snel een reddingsoperatie georganiseerd en een team van Nonnatus maakt noodplannen om naar Hongkong te vertrekken.

Ondertussen krijgt Cyril (Zephryn Taitte) een onverwacht verzoek van ene meneer Fischer (Henry Goodman), die zijn flat voor een onbepaalde duur en tegen eender welke prijs wil huren.

Dr. Turner (Stephen McGann) en Shelagh (Laura Main) komen aan in de ommuurde stad om eindelijk Esther (Yennis Cheung) en haar zoon te vinden, die erg ziek is.

In deel 2 treffen Trixie (Helen George) en Geoffrey (Christopher Harper) meneer Fischer (Henry Goodman) aan in de sneeuw en komen ze erachter dat hij een terminale bloedziekte heeft. Rosalind (Natalie Quarry) en Joyce (Renee Bailey) organiseren een kerstborrel, terwijl zuster Catherine (Molly Vevers) vastberaden is om te achterhalen wat er met Queenie’s (Aoife McMahon) baby is gebeurd.

Terug in Hongkong staan zuster Julienne (Jenny Agutter) en zuster Hilda (Fenella Woolgar) oog in oog met een gangster die de sleutels van het nieuwe pand van de Orde wil bemachtigen. Dr. Turner (Stephen McGann) en Shelagh (Laura Main) komen eindelijk aan in Kowloon om Esther (Yennis Cheung) en haar zoon te vinden, die erg ziek is.

'Twelve Dates ‘Til Christmas' in première op vrijdag 19 december om 20.00 uur op BBC NL

Gebaseerd op het boek van Jenni Bayliss, is 'The Twelve Dates 'Til Christmas' een romantische drama over een vrouw die door haar beste vriendin wordt gedwongen om deel te nemen aan een overdreven datingdienst met kerstthema, om haar uit een creatieve, persoonlijke en emotionele roes te halen.

Daten tijdens de feestdagen klinkt voor sommige mensen misschien als een droom, maar voor textielontwerpster Kate is twaalf dates in drie weken tijd hetzelfde als een enorme brok steenkool in haar kerstsok. De twaalf dates brengen Kate een hele reeks nieuwe ervaringen: van in de sneeuw in de steek gelaten worden, een ex tegenkomen in een afgesloten escape room en stomende nachten vol onverwachte romantiek, tot het kussen van een vriend waarvan ze beseft dat ze misschien gevoelens voor hem heeft.

Ondertussen kampt Kate's pas gepensioneerde vader Mac met een heupblessure en worstelt hij met zijn geestelijke gezondheid. Kate's pogingen om hem te helpen hebben tot conflicten tussen hen geleid, maar deze kerst zal een nieuw en dieper begrip voor elkaar brengen. Dit komt deels door de verschijning van twee belangrijke vrouwen in het leven van Mac: Evelyn, een weduwe uit het dorp en een mondaine dame, die een vriendschap met Mac aangaat die romantisch zou kunnen worden, en Macs ex (Kates moeder), Delilah, die onverwachts opduikt om zich een weg te banen naar de kerstviering van de familie.