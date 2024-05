Klimaat, vrijheid of migratie: Rutger Castricum praat met politici over Europese verkiezingsthema's in 'De Hofkar'

'De Hofkar' gaat weer de weg op! In aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni stapt presentator Rutger Castricum weer achter het stuur van zijn taxi om Nederlandse politici, die een gooi doen naar een zetel in Brussel, mee te nemen voor een ritje.

Onderweg praat hij met hen over verkiezingsthema's en hun persoonlijke leven. 'De Hofkar' wordt vanaf maandag 27 mei uitgezonden om 22.10 uur op NPO 2.

Vijf jaar geleden veroverde Frans Timmermans met de PvdA de titel van grootste Nederlandse partij in Europa. Wie gaat er nu met die eer strijken? Is het de PVV, de combinatiepartij GroenLinks-PvdA of de VVD? Wat wordt het belangrijkste thema in de campagne: klimaat, vrijheid of migratie? Gaan we voor meer, meer, meer Europa, of juist voor minder, minder, minder? Vragen genoeg, nu nog de antwoorden van de dames en heren politici. In 'De Hofkar' worden ze door Rutger stevig, kritisch, maar altijd met een knipoog aan de tand gevoeld.

In volgorde van uitzending stappen de volgende passagiers bij Rutger in de taxi: Anna Strolenberg & Reinier van Lanschot (Volt), Mohammed Chahim (GroenLinks-PvdA), Willemien Koning-Hoeve (CDA), Femke van der Meulen (NSC), Brigitte van den Berg (D66), Gerrie Elfrink (SP) en Malik Azmani (VVD).

'De Hofkar' wordt geproduceerd door Tuvalu Media en wordt vanaf maandag 27 mei uitgezonden om 22.10 uur op NPO 2 (na 'Nieuwsuur'). Andere uitzenddata zijn: woensdag 29 mei, donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni, maandag 3 juni en woensdag 5 juni.