Kleurrijk spektakel Flower Parade Rijnsburg te zien bij MAX

Op vrijdag 16 augustus is de registratie van de 77ste Flower Parade Rijnsburg te zien bij MAX. Het kleurrijke spektakel heeft dit jaar het bijpassende thema 'Typisch Nederland' en dit thema wordt doorgevoerd in de praalwagens en personenauto's die door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk trekken.

Jan Slagter doet verslag van het zomerse bloemencorso en samen met Carla Kieft verzorgt hij het commentaar.

Het bloemencorso is samengesteld uit praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde personenauto’s en muziekkorpsen. Nederland staat wereldwijd bekend om zijn bloemencultuur en de Flower Parade Rijnsburg viert deze rijke traditie op een spectaculaire manier. Met als thema ‘Typisch Nederland’ brengt de parade de essentie van de Nederlandse identiteit en het erfgoed tot leven via een kleurrijke en geurige stoet van rijdende bloemencreaties.

Jan Slagter: 'De Flower Parade, voorheen het Rijnsburgse Bloemencorso, kent een lange geschiedenis en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het hele corso is een lust voor het oog: wagens zijn versierd met prachtige bloemen en laten we de diverse muziekkorpsen niet vergeten. MAX registreert al jaren met veel plezier dit corso, midden in de regio.'

'Flower Parade Rijnsburg', vrijdag 16 augustus om 17.05 uur bij MAX op NPO 1.