'Klassiekers met Kleinsma': Simone ontvangt Jenny Arean

Simone Kleinsma presenteert 'Klassiekers met Kleinsma' voor MAX. In het programma staan de parels uit de Nederlandse kleinkunst centraal. Elke week ontvangt Simone een collega uit haar vakgebied en samen bespreken ze de mooiste liedjes uit de grote kleinkunst-schatkist die Nederland rijk is.

In de laatste aflevering van dit seizoen staat niemand minder dan Jenny Arean centraal. 'Klassiekers met Kleinsma' werpt een persoonlijke, humoristische en eigentijdse blik op de kleinkunstnummers die tot ons cultureel erfgoed behoren en die we niet mogen vergeten.

Aflevering 6 - Zondag 25 juli om 21.20 uur op NPO 1

In deze aflevering van 'Klassiekers met Kleinsma' laat Jenny Arean haar keuzes horen uit het rijke archief van de Nederlandse kleinkunst. Als er één vrouw is die al zoveel prachtige juweeltjes heeft gezongen, is zij het wel. Maar wanneer vindt ze een liedje een juweeltje, wie bewondert ze en heeft ze zelf weleens de pen ter hand genomen om een lied te schrijven? Jenny vertelt het Simone in een uitgebreid, intiem gesprek. De aflevering wordt afgetrapt met Op een mooie pinksterdag. Het nummer wordt voor het eerst door twee vrouwen gezongen: Simone en Jenny brengen het nummer van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink ten gehore. Grote voorbeelden van Jenny blijken o.a. Wim Sonneveld, Wim Kan en Jules de Corte te zijn. Wat maakt ze zo bijzonder? Ook namen als George Groot, Maarten van Roozendaal, Drs. P, Alex Klaasen en Brigitte Kaandorp komen in deze aflevering aan bod. Jenny zingt zelf het lied Cimetière, een prachtig lied uit 1996, dat over de Tweede Wereldoorlog en de brokstukken ervan gaat. Jenny is geboren in 1942, midden in de oorlog en volgt en leest alles wat ermee te maken heeft. De aflevering wordt afgesloten door Simone. Zij verrast Jenny met haar eigen nummer: Les filles en rose uit 1999 (origineel gezongen door Conny Stuart).

Over 'Klassiekers met Kleinsma'

In een intieme studiosetting praat Simone Kleinsma met haar gasten over fragmenten uit de Nederlandse kleinkunst. Wat maakt de liedjes zo mooi, goed of ontroerend en waarom weten ze te raken? Mooie archiefbeelden worden op speelse wijze uit- en afgewisseld. Daarbij mogen anekdotes over nummers, schrijvers en uitvoerders niet ontbreken. In 'Klassiekers met Kleinsma' worden verschillende klassiekers eens grondig afgestoft. Een aantal wordt, in een nieuwe uitvoering, ten gehore gebracht met behulp van een zeskoppige band onder leiding van Bernd van den Bos. In deze reeks van 'Klassiekers met Kleinsma' staan Brigitte Kaandorp, Paul de Leeuw, Jörgen Raymann, Jenny Arean, Stef Bos en André van Duin centraal.

