'Klaas Kan Alles': kan Klaas een schipbreuk overleven?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Deze week staat Klaas voor een gevaarlijke uitdaging. De missie is: 'Kan Klaas een schipbreuk overleven?' Wilbert van Haneghem heeft in 2014 schipbreuk meegemaakt tijdens zijn vakantie in Indonesië. Hij heeft 40 uur in het water gelegen voordat hij gered werd. Klaas beseft dat het dit keer een ingewikkelde opdracht gaat worden en krijgt vervolgens een intensieve training van Esmeralda Crielaard. Ze is instructeur voor de maritieme en offshore sector. Zij traint mensen die op zee werken om zich voor te bereiden op noodsituaties.

De ultieme proef krijgt Klaas op de Noordzee. Een plek waar jaarlijks vele ongelukken gebeuren en soms ook met dodelijke afloop. Klaas krijgt hulp van Bas Carpay. Hij heeft een innovatieve rugzak. Als deze in aanraking komt met het water blaast de zak zich op tot een reddingsvest en bootje met overlevingspakket. Onder toeziend oog van de Katwijkse reddingsbrigade gaat Klaas de uitdaging aan. Lukt het Klaas op tijd in het bootje te klimmen en de reddingsbrigade te waarschuwen?

Iedere week daagt Klaas een BN’er uit voor een duel. Deze week neemt Klaas het op tegen multitalent Pip Pellens. Ze is bekend geworden van haar rol als Wiet in 'Goede Tijden Slechte Tijden'. Ze speelde daarna in diverse films. Samen met haar vriend Pim Wessels won ze het programma 'Dance Dance Dance'.

Vandaag begeven Pip en Klaas zich op glad ijs. In schaatsstadion Thialf gaan ze, onder leiding van bondscoach Jeroen Otter, een shorttrack duel aan. Hierbij krijgen ze hulp van de 'Jet Engine’' een licht rugzakje met een motortje waar een propeller op gemonteerd is, dat zorgt voor een extra stuwing tijdens het schaatsen. Een serieuze gadget, want ook de Olympische schaatsploeg traint hiermee. Pip en Klaas worden bijgestaan door Xandra Velzeboer en Georgie Dalrymple. Beiden goed voor goud bij het WK Shorttrack Junioren.

Judith Geerts is samen met haar team verantwoordelijk voor alle topstukken in het Rijksmuseum. De waarde van sommige schilderijen lopen in de miljoenen euro's. Vandaag is Klaas verantwoordelijk voor de schoonmaak van diverse topstukken. Houdt hij zijn hoofd koel bij het ophangen van een zeer kostbaar schilderij?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 9 januari om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.