'Klaas Kan Alles': Kan Klaas een hit scoren?

Foto: © KRO-NCRV 2020

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Deze week staat Klaas voor een muzikale uitdaging. De missie is: 'Kan Klaas een hit scoren?'. Als er iemand is die weet waar een hit aan moet voldoen is dat wel DJ Ivo van Breukelen. Wekelijks presenteert hij bij Radio 538 de 'Top 50', waar de populairste nummers van het moment gedraaid worden.

Om zijn hit te kunnen scoren maakt Klaas gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus de computer gaat eigenlijk de hit schrijven. Janne Spijkervet is student Artificial Intelligence aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft samen met muziekwetenschapper John Ashley Burgoyne en rapper Willie Wartaal meegedaan aan het A.I. songfestival met hun team Can AI Kick It?, waarbij artificiële intelligentie wordt gebruikt om songfestival nummers te schrijven. Het team wist met hun nummer 'Abbus' een plek in de top-3 te behalen. Of het nummer 'Love is blind' van Klaas een succes is geworden testen we in de rubriek 'Maak 't of kraak't'. In de studio bij Barend van Deelen krijgt Klaas live op de radio te horen of zijn hit gemaakt of gekraakt is...

Iedere week daagt Klaas een BN'er uit voor een duel. Deze week neemt Klaas het op tegen zanger Kaj van der Voort. Kaj werd bekend van de populaire boyband B-Brave. Maar inmiddels timmert Kaj ook solo flink aan de weg, als presentator en zanger. Vandaag spelen Klaas en Kaj een potje drone soccer. Drone-piloot Patrick haalde Drone Soccer een paar jaar geleden naar Nederland. De sport is ontstaan in Zuid-Korea en is geïnspireerd op het spel Zwerkbal uit Harry Potter. Het is dus eigenlijk een soort voetbal, waarbij de ballen gemaakt van drones in de lucht gehouden moeten worden. Wie is de beste drone-piloot, Klaas of Kaj?

Voor het beroep van deze week reist Klaas af naar de Azoren. Hij is voor één dag vulkaankok. João Fialho werkt sinds 2017 als kok in een restaurant op het Portugese eiland. De specialiteit van het huis is ‘Cozido das Furnas’, het recept hiervoor is meer dan 100 jaar oud. Het gerecht wordt verwarmd met de warmte van de vulkaan. Maakt Klaas dit gerecht net zo lekker klaar?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 16 januari om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.