'Kindsoldaten van de Onderwereld' nieuw bij PowNed

In Nederland worden criminelen steeds jonger geronseld. Wat onschuldig begint, verandert razendsnel in echte opdrachten. Eén misstap, één pakketje, één klusje en veel jongeren zitten vast aan een schuld die hen dwingt om door te gaan.

In de nieuwe driedelige PowNed-serie 'Kindsoldaten van de Onderwereld' onderzoekt het team van NPO Radio 1-programma 'Het Misdaadbureau' hoe jongeren, van soms wel 12 jaar, moeiteloos worden ingelijfd door criminele organisaties. Hoe worden ze erin gezogen en komen ze er ook weer uit? Zijn ze daders of slachtoffers van uitbuiting door criminele organisaties?

Het verhaal van Jordi Blitz vormt de rode draad van de serie. Als jonge straatdealer loopt hij een schuld op bij grote criminelen. Om deze schuld af te lossen, pleegt hij vele gewapende overvallen. Na een jarenlange gevangenisstraf is hij inmiddels jongerenwerker en begeleidt hij jongens zoals hij zelf ooit was. Zijn verhaal laat zien hoe snel jongeren afglijden wanneer de criminelen grip krijgen op hen.

Maar liefst één op de vijf drugsuithalers in de havens is minderjarig en bijna een kwart van de explosievenleggers is jonger dan achttien. Ook ziet de politie een duidelijke toename van jonge overvallers. Criminelen gaan meedogenloos te werk: via social media verleiden ze jongeren met luxe, status en snelle rijkdom, terwijl diezelfde jongeren ongemerkt verstrikt raken in schuld, geweld en uitbuiting. Eén misstap, en er is geen weg meer terug. Om te laten zien wat Nederland mogelijk te wachten staat, kijkt Kindsoldaten van de Onderwereld ook naar Zweden, waar tieners inmiddels bijna dagelijks worden ingezet bij het voorbereiden of uitvoeren van liquidaties. Is dit ons voorland en welke lessen kunnen we hiervan leren?

De serie laat zien hoe het jonge brein wordt overmeesterd door verleiding, dreiging en berekende tactieken van de georganiseerde misdaad. Criminelen zetten bewust de jongsten in: zij krijgen de laagste straffen en vormen zo het perfecte schild voor georganiseerde misdaad.

'Het Misdaadbureau'

'Het Misdaadbureau' is het radioprogramma van PowNed en NPO Radio 1, waarin Maaike Timmerman en haar team actuele misdaadverhalen blootlegt met een journalistieke en confronterende blik. Ook maken ze diverse podcasts, zoals De Sekte van Aaldert en Promes Bal of Bajes

'NPO Doc: Kindsoldaten van de Onderwereld - Het Misdaadbureau' is vanaf 2 december om 22.15 uur te zien op NPO 3 en NPO Start.