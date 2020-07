Kijk naar de specials van 'MAX Maakt Mogelijk'!

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 juli zendt MAX drie specials van 'MAX Maakt Mogelijk' uit, het programma dat leefomstandigheden van ouderen verbetert en wensen vervult.

In deze afleveringen is er volop aandacht voor de gevolgen van het coronavirus voor de kwetsbare en hulpbehoevende ouderen in ontwikkelingslanden. De specials zijn om 16.25 uur te zien bij MAX op NPO 1.

'MAX Maakt Mogelijk' Special 1 - woensdag 29 juli om 16.25 uur op NPO 1

Jan Slagter bezocht begin juli jl. ouderen in Litouwen die extreem eenzaam zijn als gevolg van het coronavirus. Ondanks de crisis gaat de hulp van 'MAX Maakt Mogelijk', aan ouderen in het buitenland, altijd door. Weliswaar in aangepaste vorm, de veiligheid staat immers voorop. In deze aflevering is te zien dat Jan Slagter de Nederlandse Wim Brauns ondersteunt bij de hulp die hij biedt aan de ouderen daar.

'MAX Maakt Mogelijk' Special 2 - donderdag 30 juli om 16.25 uur op NPO 1

COVID-19 is nog lang niet onder controle in het armste land van Europa: Moldavië. De hulp van 'MAX Maakt Mogelijk' aan ouderen in Moldavië gaat tijdens de crisis door in aangepaste vorm. In een verpleeghuis in Bălți, waar 500 ouderen bij elkaar wonen, is corona uitgebroken. Een groot drama voor de bewoners en het personeel. Maar ondanks dat, wordt er alles aan gedaan om de bewoners te helpen.

Ook zijn de huisjes opgeknapt van ouderen die tijdens de winter onder vreselijke omstandigheden zijn aangetroffen. In 'Tijd voor MAX' liet Jan Slagter al beelden zien van de mensonterende situaties. Gelukkig hebben inmiddels al deze mensen weer een veilig thuis.

'MAX Maakt Mogelijk' Special 3 - vrijdag 31 juli om 16.25 uur op NPO 1

'MAX Maakt Mogelijk' biedt ouderen in binnen- en buitenland hulp. Ook tijdens de coronacrisis. Van Indonesië tot Oeganda en Oost-Europa, overal sloeg het virus om zich heen. En de oudste mensen werden het hardst geraakt. In deze laatste special is te zien waar 'MAX Maakt Mogelijk' helpt en wat er nodig is om de ouderen te kunnen blijven helpen.

'MAX Maakt Mogelijk' (3 specials), woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 juli om 16.25 uur op NPO 1.