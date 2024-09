Kijk morgen een nieuwe aflevering van 'Groenteman op Zondag'

Zanger en tekstschrijver Gerard van Maasakkers nodigt zijn favoriete makers uit die het komende seizoen op de planken staan, waaronder Frank Cools.

Hij maakte de voorstelling 'Aznavour', waarin hij de mooiste liedjes van de grote chansonnier vertolkt. De jonge theatermaakster Maria Zandvliet speelt de solovoorstelling 'De Sont of Mjoezik' waarin ze de hele film 'The Sound of Music' naspeelt. En Roos Rebergen, bekend van de band Roosbeef, komt langs met het SunSunSun Orchestra. Ook zijn Carel Kraayenhof, Teus Novel en Björn van der Doelen te gast.

'Groenteman op Zondag', zondag 8 september om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.