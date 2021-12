Kijk maandagavond naar de première van 'The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone' op Spike

'All the power on earth can't change destiny'. Een ouder wordende Michael Corleone probeert zichzelf en zijn familie af te scheiden van de gewelddadige onderwereld. Terwijl hij de Corleones probeert te koppelen aan het Vaticaan moet hij zich ondertussen bezighouden met een gangster die de bestaande machtsverhoudingen probeert te verstoren.