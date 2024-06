Kijk dinsdag een nieuwe aflevering van 'Au Pairs' op NPO 3

Quincy is het niet helemaal eens met de opvoeding en kaart dat aan bij haar gastouders, ook al is ze bang voor hun reactie. Melanie's kookkunsten worden niet gewaardeerd.

Aïcha maakt kennis met haar gastgezin en is verbaasd als ze haar kamer ziet. Bibi confronteert haar hostmoeder met haar twijfels, maar zij reageert niet zoals ze gehoopt had. De enorme rotzooi in huis breekt Bibi op maar de andere au pairs schieten te hulp en besluiten met z’n allen het huis een flinke schoonmaakbeurt te geven. En wat ze dan aantreffen, gaat al hun verwachtingen te boven.

'Au Pairs', dinsdag 4 juni om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.