Khadija Arib zaterdag in 'Sterren op het Doek'

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is de tweede gast van het nieuwe seizoen van het MAX-programma 'Sterren op het Doek'. Ook nu geven in totaal acht prominenten zich over aan de doorgrondende blikken van drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator zcan Akyol.

Wat laten ze van zichzelf zien? En wat juist niet? Elke aflevering worden er drie portretten gemaakt: in hoeverre hebben de kunstenaars hun model weten te vangen? De gast staat voor een mooie, maar moeilijke keuze want er gaat uiteindelijk maar één doek mee naar huis

In deze aflevering vertelt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib over haar eerste periode in Nederland toen haar moeder en zij werden herenigd met haar vader in Rotterdam-Zuid. In Jeugdtheater Hofplein – het plein waar ze leerde fietsen - wordt ze door drie vrouwelijke kunstenaars vastgelegd op het doek. Özcan Akyol ontdekt welke momenten haar strijdlustig hebben gemaakt. Veilingsite 'Sterren op het Doek'

Aan het einde van de aflevering van 'Sterren op het Doek' mag de BN’er één schilderij kiezen en mee naar huis nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen. Na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite: www.sterrenophetdoek.nl. 'Sterren op het Doek', zaterdag 20 maart wekelijks om 20.35 uur op NPO 2.