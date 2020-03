'Keuringsdienst van Waarde': Vleesreepjes

Snij varkensvlees aan reepjes, doe er wat kruiden over en vola, je hebt dner, shoarma of gyros. We vinden tientallen verschillende verpakkingen in de supermarkt.

Maar er is iets vreemds aan de hand, want wordt döner of shoarma wel van varkensvlees gemaakt? En om het nog vreemder te maken: de ingrediënten verschillen niet veel, maar de prijzen lopen ongelofelijk uiteen. De Keuringsdienst gaat op onderzoek.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 5 maart om 20.25 uur op NPO 3.