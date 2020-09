'Keuringsdienst van Waarde': seizoensarbeider

Foto: © KRO-NCRV 2019

Na de laatste aflevering over uitbuiting in Zuid-Europa kreeg de 'Keuringsdienst' mailtjes van trouwe kijkers. Ze waren geschrokken van de leefomstandigheden in ItaliŽ en Spanje, maar vroegen zich ook af: hoe zit het eigenlijk in Nederland?

In onze agrarische sector werken duizenden arbeidsmigranten. Worden daar wel alle regels gevolgd en mensen juist betaald? De 'Keuringsdienst' gaat op onderzoek in eigen land.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 1 oktober om 20.25 op NPO 3.