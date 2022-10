'Keuringsdienst van Waarde' over zongedroogde tomaat

Haal het zonnetje in huis met zongedroogde tomaatjes. Van salades tot tapenades, pizza's tot pasta's: elke schotel is er zomers mee te maken. Goed ook voor die Italiaanse touch.

Maar hoe doen ze dat eigenlijk, honderden miljoenen tomaatjes open en bloot bruin laten bakken? Want wanneer is het te warm? En wanneer te koud? Om over regen nog maar te zwijgen. De 'Keuringsdienst van Waarde' smeert zich goed in voor een zoektocht naar Italiaanse zongedroogde tomaatjes en komt gek genoeg in Turkije uit.

'Keuringsdienst van Waarde: Zongedroogde tomaat', donderdag 20 oktober om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.