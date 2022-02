'Keuringsdienst van Waarde' over vogelgriep

KRO-NCRV's 'Keuringsdienst van Waarde' dacht het beste met de kip voor te hebben en kocht vrije uitloop eieren. Maar toen kwam het nieuws, dat er buiten geen kip meer te bekennen is.

Door de vogelgriep zit ons pluimvee ook in lockdown. Ophokplicht heet dat in kippentaal. De pechvogels zaten afgelopen jaar al acht maanden binnen en dat ziet er voor het komende jaar niet veel beter uit. Waar komen al die vrije uitloopeieren dan vandaan? 'Keuringsdienst' over honderd miljoen kippen in quarantaine en een overheid die vaccins weigert.

