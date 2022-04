'Keuringsdienst van Waarde' over tapas

Het vooruitzicht dat er vrijdag weer geborreld mag worden sleept velen door de week. Maar kom bij die borrel niet aan met doodgewone hapjes.

Tegenwoordig is het tapas wat de klok slaat. Kleine hapjes in plastic bakjes. Van blokjes oude kaas tot kipsaté: tapas staat er in dikke letters op. Maar tapas, was dat niet typisch Spaans? KRO-NCRV’s 'Keuringsdienst van Waarde' heft het glas, zegt salud, en trekt erop uit om de ware tapas boven tafel te krijgen.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 21 april bij KRO-NCRV om 20.25 uur op NPO 3.