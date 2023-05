'Keuringsdienst van Waarde' over sliptong

Foto: © KRO-NCRV 2023

Ieder beestje heeft een naam, maar ééntje krijgt die pas zodra die dood is: sliptong. Zwemt hij in de zee, dan is het kleine tong.

Liggen ze met drie tegelijk op je bord, dan zetten ze er slip voor. Maar niemand die weet waarom. Sliptong zou baby zeetong zijn, opgevist vanaf een omgewoelde zeebodem. Hoe dat gaat, wil de 'Keuringsdienst' weten.

'Keuringsdienst van Waarde: Sliptong', dinsdag 2 mei om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.