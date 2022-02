'Keuringsdienst van Waarde' over lokgroente

Geen gezeik, iedereen gezond! Zelfs de kniesoor die geen groenten lust, kan nu aan zijn trekken komen. In allerhande supermarktwaar worden groenten gestopt. Van wraps van wortel tot pasta van pastinaak.

Chips van zoete aardappel tot pannenkoeken van biet. Ouders zijn gerust: zo krijgen ze hun kroost gezond groot. Maar hoe komen die groenten in al die spullen? En wat is er dan nog van over? 'Keuringsdienst' over hoe de schuldbewuste snoepkont een schoon geweten wordt verkocht.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 17 februari om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.