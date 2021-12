'Keuringsdienst van Waarde' over de melkgeit

In een driedelige special onderzoekt de 'Keuringsdienst' van waarde hoe landbouwdieren middels uitgekiende fokprogramma's ingrijpend genetisch worden veranderd om aan de wensen van de mens tegemoet te komen.

De 'Keuringsdienst' laat van drie verschillende dieren zien hoe ver de mens die naar zijn hand heeft kunnen zetten: de kweekkabeljauw, de legkip, en de melkgeit.

Al jaren groeit de vraag naar geitenmelk. En geen melk zonder lammetjes. Maar er is een probleem met die lammetjes. De helft van de geboren lammetjes is een jongetje, en daarmee het bokje. Want de bokjes zijn niet gewenst. Ze geven geen melk, en het vlees blieven we niet. De geitenhouder zit er al jaren mee in zijn maag en ziet de bokjes vooral als een last en een kostenpost. De 'Keuringsdienst' over hoe de boer naar manieren zoekt om van zijn bokjes af te komen.

