'Keuringsdienst van Waarde': Ontbijtgranen

Foto: © KRO-NCRV 2019

De keuze is reuze als je voor het ontbijtschap staat maar wat moet je nou kiezen? De Keuringsdienst wil weten wat het verschil is tussen muesli, krokante muesli, cruesli en granola.

Alleen verschil in prijs is duidelijk; voor granola betaal je veruit het meeste. Hoe zit dat? We vragen het aan een diëtiste, die ons ongesuikerd zegt waar het op staat. De 'Keuringsdienst' pikt een graantje mee.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 19 maart om 20.25 op NPO 3.