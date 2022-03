'Keuringsdienst van Waarde' onderzoekt verse vis

Vis wil je vers, want vers is lekkerder. Supers liggen er dan ook vol mee. Plastic bakjes waar met grote letters verse vis op staat. Maar draai het bakje om en de kleine letters vertellen iets vreemds: ontdooid.

Die verse vis was dus eerst bevroren. Wat is dan het verschil met de vis die even verderop stukken goedkoper in de vriezer ligt? KRO-NCRV's 'Keuringsdienst' van waarde stelt een doodsimpele vraag over vers en stuit op een wereld van verzet.

