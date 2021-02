'Keuringsdienst van Waarde': Flesvoeding

Foto: © KRO-NCRV 2019

Kijkersvragen van verwarde jonge ouders stromen binnen. Als borstvoeding niet kan of lukt, biedt de poedermelk voor in de fles uitkomst. Het schap puilt van verpakkingen.

Maar wat is, afgezien van de sterk uiteenlopende prijzen, nou het verschil tussen al die flesvoeding? De 'Keuringsdienst' wordt toegelaten in de potdichte wereld van de poeders en neemt een kijkje in een flesvoedingsfabriek, krijgt advies van een lactatiekundige en zoekt uit wat er nou werkelijk te kiezen valt.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 25 februari om 20.25 op NPO 3.