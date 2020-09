'Keuringsdienst van Waarde': eendagskuiken

'Zonder kuikendoden' staat er op een nieuw doosje eieren in de supermarkt. Elk jaar worden er zo'n 45 miljoen haantjes gedood in Nederland.

Deze haantjes zijn uit het ei gekropen voor de legkipindustrie. Maar haantjes leggen geen eieren en zijn waardeloos voor de legkippenhouder. Ze worden vergast op de dag dat ze uitkomen: de eendagskuikens.

Er is nu een bedrijf dat in het ei kan zien of het een haantje of een hennetje bevat. De eieren met haantjes worden niet uitgebroed en er worden geen eendagskuikens gedood. Maar zijn er geen andere oplossingen? Want waarom laten we de haantjes niet gewoon opgroeien? En wat gebeurt er eigenlijk met de gedode eendagskuikens? Het blijkt geen eenvoudig vraagstuk.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 24 september om 20.25 uur op NPO 3.