'Keuringsdienst van Waarde': Broodmix

Foto: © KRO-NCRV 2019

Brood, daar zit wat in! Maar wat precies? De 'Keuringsdienst' gaat een brood bakken, en wil weten welke ingrediŽnten daarvoor nodig zijn.

Meel en gist leert de broodverpakking ons en we moeten ook nog op zoek naar stofjes als emulgatoren, aardappelvlokken en amylase. De vraag rijst wat die ingrediënten zijn en wat die doen in het brood. We gaan bakken met Yvette van Boven en bezoeken een molenaar en een bakker voor antwoord.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 12 maart om 20.25 op NPO 3.