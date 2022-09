'Keuringsdienst van Waarde': Beter voor

Keuringsdienst van Waarde op tv

Vroeger lagen supermarkten amper wakker over de staat van de wereld. Het milieu deerde ze nauwelijks. De boer kon de pot op. Om over dierenleed nog maar te zwijgen.

Ooit zwommen ze enkel en alleen in zee: grote garnalen. Nu worden ze voor consumptie gekweekt in oorden hier ver vandaan. En over die kweek hoorde de Keuringsdienst een vreemd verhaal.