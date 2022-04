'Keuringsdienst van Waarde' bekijkt babygroenten

Foto: © KRO-NCRV 2019

Lang had de mens een reuzenhonger, maar wie nu een blik werpt in het groenteschap ziet dat die tijd voorbij is. Daar ligt een gigantisch groot assortiment aan piepkleine groenten.

Van baby broccoli tot baby biet. Mini komkommers tot mini krieltjes. Er is geen groente die niet een kopje kleiner is gemaakt. Maar waarom? En hoe? KRO-NCRV's 'Keuringsdienst van Waarde' over stukken minder groen voor veel meer geld.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 14 april bij KRO-NCRV om 20.25 uur op NPO 3.