Kees van der Spek betrapt WhatsAppfraudeurs op heterdaad

Door de inzet van slimme techniek is het programmamaker Kees van der Spek gelukt samen met de politie van Rotterdam en Amsterdam acht verdachten van WhatsAppfraude aan te houden.

Deze aanhoudingen zijn te zien in een ingelaste uitzending van ‘Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt’, aanstaande dinsdag om 20.30 uur bij RTL 5.

WhatsAppfraude groeit de laatste maanden explosief. De Fraudehelpdesk zag het aantal meldingen van slachtoffers stijgen van rond de 50 gevallen in 2016 tot 8.000 in de eerste zeven maanden van dit jaar. De gemiddelde schade per gedupeerde bedraagt 3.000 euro. De truc is eenvoudig en doeltreffend: een doelwit krijgt van een onbekend nummer een WhatsAppberichtje. Het bericht is zogenaamd afkomstig van een familielid met de mededeling dat dit het nieuwe nummer is. Na wat heen en weer gechat komt dan een verzoek om 'even een rekening voor te schieten.'

'Het is voor de politie erg lastig om deze daders te pakken te krijgen', zegt Van der Spek. 'De oplichters maken gebruik van bankrekeningen van ‘katvangers’ die ze anoniem hebben geronseld. Direct nadat er geld is overgemaakt, wordt het telefoonnummer van het slachtoffer geblokkeerd en gaan ze -vaak met een nieuw nummer- aan de slag met het volgende slachtoffer. Op het dark web' zijn zelfs kant en klare fraude-kits te koop, compleet met telefoonnummers en een handleiding om de juiste berichtjes te maken.'

Het team van 'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt' heeft de techniek in huis om tijdens het contact tussen slachtoffer en dader een digitale val in de telefoon van de daders te laten uploaden. 'Ik ga het geheim van de smid niet verklappen, maar het geeft ons toegang tot de gps-locatie en de selfiecamera van de oplichters', aldus Kees, die toevoegt dat de eerste verdachten al zijn veroordeeld en dat de rechter het gebruik van deze techniek als toelaatbaar bewijs heeft beoordeeld.

