'Kassa 'trapt het nieuwe seizoen af met 'Kassa; Test Case'

De koelkast opentrekken voor de lunch? Keuzes maken. De beste watersportartikelen aanschaffen? Keuzes maken. De tofste stuntstep voor op het schoolplein kopen? Keuzes maken. Keuzestress is een dagelijks voorkomend fenomeen.

Zeker in een wereld waarin het aanbod enorm is - en alsmaar blijft groeien. Herkenbaar voor veel gezinnen. Dagelijks lopen ze tegen dergelijke keuzes aan voor hun hobby's, levensstijl en smaak. Daarom gaat het BNNVARA-consumentenprogramma 'Kassa' families helpen en doen waar het goed in is: producten testen. Voorafgaand aan het nieuwe reguliere seizoen reist Amber Kortzorg in haar testmobiel het land door op zoek naar de beste keuzes voor een gezin dat centraal staat. De eerste bestemming is Gelderland. Amber gaat daar de familie Beerthuis helpen. Zij gaan de verschillende producten op hun wensenlijst uitproberen.

Niet alleen zij, ook de experts duiken het veld in en zetten hun argumenten per product op een rijtje. Van ijskoffie tot stuntsteps en van supboards tot vleesvervangers voor op brood. De keuze is reuze, maar wat is de beste koop? Daarom 'Kassa; Test Case': alles om het leven nét een stukje makkelijker te maken. De speciale uitzending van 'Kassa; Test Case' is zaterdag 21 augustus om 19.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

De familie Beerthuis is een gezin van vier bestaande uit vader Benjamin Beerthuis (50), moeder Simone Beerthuis (47) en dochters Julia (15) en Eva (11). De familie woon in Gorssel en ieder van hen houdt zich bezig met hun eigen hobby's. En daar hebben ze de juiste spullen voor nodig. Ze hebben de hulp van 'Kassa' ingeroepen om de beste producten te vinden. Benjamin wil graag het beste en meest stabiele supboard die in de omloop is. Simone wil zich graag verdiepen in de sterrenhemel boven ons, maar met welke app? Dochter Julia wil graag weten welke ijskoffie het beste uit de test komt en Eva wil de show stelen met de coolste stuntstep. 'Kassa; Test Case' helpt om de meest duurzame, goedkope en gebruiksvriendelijke keuzes te maken.

Vanaf 28 augustus is 'Kassa' weer terug met live-uitzendingen op de zaterdagavond met relevante, actuele en creatieve reportages, de Belbus en spannende confrontaties.

