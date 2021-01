'Kassa' helpt kijker op weg naar een gezonde leefstijl

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft te maken met matig tot ernstig overgewicht. En in deze coronatijd hebben nog veel meer mensen last van extra quarantaine-kilo's.

Overgewicht heeft grote gevolgen. Het hangt vaak samen met o.a. diabetes en hart- en vaatziekten. Daarom zet 'Kassa' zich de komende maanden in voor een gezonde leefstijl. Uit honderden aanmeldingen is een groep van negen deelnemers geselecteerd, die gezamenlijk gaan werken aan een gezondere leefstijl. Daarbij staat niet alleen afvallen centraal, maar wordt ook gekeken naar onderliggende oorzaken als slaaptekort, stress en medicijngebruik. De ontwikkelingen van de groep worden de komende maanden regelmatig gevolgd.

'Kassa'-presentator Amber Kortzorg: 'Te lang zijn mensen met overgewicht in het verdomhoekje geplaatst. 'Dan moet je maar niet zo veel eten', wordt vaak gezegd. 'Kassa' gaat, samen met negen fantastische kandidaten, laten zien dat bij gezond leven zo veel méér komt kijken dan alleen minder eten en meer bewegen. Ik hoop dat iedereen die naar 'Kassa' kijkt, geïnspireerd raakt om mee te doen. Want ook als je geen overgewicht hebt, kun je veel van het leefstijlprogramma leren.'

Deelnemer Carlo (33): 'Van jongs af aan ben ik stevig geweest. Stoppen met roken, stressvolle situaties en een druk leven met een gezin van drie kinderen hebben voor nog meer overgewicht gezorgd. Vaak heb ik geprobeerd om af te vallen. Dit lukte wel, maar telkens kwam het jojo-effect om de hoek kijken. Ik kwam weer op het oude gewicht of werd zelfs zwaarder. Afgelopen zomer zag ik de oproep op tv en heb ik me direct aangemeld, omdat ik graag gezonder wil leren leven.'

Komende zaterdag ondergaan de negen deelnemers in 'Kassa' verschillende metingen in het Erasmus MC. Arts Liesbeth van Rossum en leefstijlcoach Jolande van Teeffelen geven daarnaast uitleg over de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), die de deelnemers gaan volgen. Het GLI-traject is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken én te behouden. Per individu wordt gezocht naar een stijl die echt bij die persoon past.

Volg alles online

'Kassa' wil graag meer mensen een helpende hand bieden bij een nieuwe en blijvend gezondere leefstijl. Omdat 'Kassa' helaas niet iedereen kan volgen, kun je zelf online meedoen. Vanaf vandaag vind je op kassa.bnnvara.nl dagelijks artikelen en video's over bijvoorbeeld voeding en beweging, en kun je deelnemers volgen door middel van hun vlogs. Ook kun je je aanmelden bij de Facebookgroep 'Kassa: op weg naar een gezondere leefstijl'. In deze groep kun je alle ervaringen, tips, filmpjes, recepten en nog veel meer delen met anderen.

'Kassa', vanaf komende zaterdag 9 januari om 19.05 uur bij BNNVARA op NPO 1.