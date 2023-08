'Karsu's Turkije' zie je in september op 24Kitchen

In 'Karsu's Turkije' laat Karsu ons Turkije vanuit haar ogen zien. Ze neemt ons mee naar de leukste, lekkerste en origineelste plekken om te eten in Turkije.

Dat kan een stalletje aan de Bosporus zijn, de markt van Istanbul of een dorpsfeest met Karsu's familie in haar geboortestreek. Karsu gaat daarnaast ook op bezoek bij allerlei lokale experts en laat ons zien hoe zij de lekkerste Turkse gerechten bereid. Van deze heerlijke gerechten hebben we natuurlijk ook een simpel recept, zodat jij thuis de Turkse cultuur van Karsu kunt proeven!

In 'Karsu's Turkije' reist Karsu van het bruisende Istanbul naar de Turkse Riviera om vervolgens te eindigen in de regio waar haar familie vandaan komt, Hatay.

In februari dit jaar werd met name Hatay zwaar getroffen door de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. 24Kitchen en Karsu besloten om die reden gezamenlijk het programma niet uit te zenden. Hoewel het verdriet nog altijd inmens groot is voor alle betrokkenen en zeker ook voor Karsu en haar familie, gaan we dit prachtige reis- en kookprogramma dit najaar dan eindelijk uit zenden. Als ode aan dit indrukwekkende land en de inspirerende mensen die er wonen.

'We hebben lang getwijfeld of we deze serie wel moesten uitzenden. Maar ik vind nu van wel. Het is een prachtige ode aan de Turkse cultuur, met haar kleurrijke mensen en smaakvolle keukens. Veel van de plekken uit de serie zijn helaas totaal verwoest, maar ik zie het als onze verantwoordelijk om met iedereen te delen hoe mooi het ooit was en ook weer zal gaan zijn. Ik ben ontzettend trots dat ik dit nu kan delen met Nederland', aldus Karsu.

Vanaf 30 september, elke zaterdag om 21.00 uur te zien op 24Kitchen.

In 'Lekker Snel!' helpt Foodjournalist en presentatrice Jet van Nieuwkerk in samenwerking met de supermarkt op wielen; Picnic je iedere werkdag een smaakvol gerecht voor te bereiden. Dit zijn recepten voor het hele gezin waarbij je ook nog eens binnen een half uur aan tafel zit! Denk daarbij aan pasta met venkelworst en taleggio olijven, caponata met burrata of citroen-dille zalm uit de oven. De recepten zijn tevens te vinden op de Picnic-app. Tijdens de afleveringen deelt Jet een flinke dosis aan #tipvanjet's zoals we die van haar gewend zijn. Wist je bijvoorbeeld dat kookvocht van het koken van de pasta werkt als binding voor saus door het zetmeel uit de pasta? Nooit weggooien dus!

Vanaf 11 september, elke werkdag om 17.00 uur te zien op 24Kitchen.

GREAT BRITISH MENU

'Great British Menu' keert terug voor een 18e seizoen. De opdracht die de kandidaten krijgen is geïnspireerd door de 65e verjaardag van Paddington Bear in 2023. Hiermee vieren we het succes van Groot-Britannië in de wereld van illustratie en animatie. Enkele van de beste professionele chef-koks van Groot-Brittannië zullen tegen elkaar strijden. Met het overkoepelend thema van Paddington's verjaardag laten de kandidaten zich inspireren door de beste tekenfilms, strips en computerspellen. Het doel is om uiteindelijk te mogen koken tijdens een fantastisch banket in Brighton's Royal Pavillion. Dit iconische paleis dat Raymond Briggs vereeuwigde in zijn klassieker 'The Snowman' en daarnaast ook de oorspronkelijke thuisbasis is van de langstlopende kunstacademie van Groot-Brittannië: Brighton school of Arts.

Vanaf 5 september, elke dinsdag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.

GINO'S ITALY: SECRETS OF THE SOUTH

In zijn nieuwste serie gaat Gino op een culinaire odyssee terug naar de verborgen juweeltjes van zijn vaderland terwijl hij verschillende regio's van het diepe zuiden van Italië verkent: Puglia en Basilicata. Gino bezoekt een romantisch rijk vol ruige bergen, oude grotsteden, zandstranden en helder turkoois water in de zuidelijke hak en zool van het land dat Italië heet. Deze regio's zitten echter vol geheimen en een groot deel van hun geschiedenis wordt gedeeld met de oude Griekse en Byzantijnse bezetters. Deze voorgangers hebben dan ook grote invloed gehad op het voedsel, de gerechten en zelfs de taal die tot op de dag van vandaag wordt gesproken in deze smeltkroes van regio's.

Vanaf 18 september, elke maandag na 'The Hairy Bikers' te zien op 24Kitchen.